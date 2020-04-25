شكرا لقرائتكم خبر عن مفيش قائد ما بيحبش العساكر بتاعته.. رسائل المنسى لجنوده فى "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حاليا على شاشة قناة on، بعض الرسائل الإنسانية للقائد الأسطورة أحمد منسى، أولها عندما تحدث مع العسكرى سعد "محمود حافظ"، وأكد له أنه أخطأ عندما قام بالرد على قائد الكتيبة "عشماوى"، وقال له العقيد منسى: "مفيش قائد ما بيحبش العساكر بتاعته، وبيعملهم كل حاجة حلوة"، إشارة منه إلى أن عشماوى لم يقصد إهانة سعد وتكديره.

شهدت الحلقة أيضا ظهور خاص للفنان صلاح عبد الله، فى دور أحد قادة الجيش، مع ضابط الجيش محمد رجب، حينما تحدثا سويا عن شجاعة وبسالة المنسى، وتشبيه المنسى بـ القائد الكبير إبراهيم الرفاعى.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة فى دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.