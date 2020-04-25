شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى وهنا الزاهد وكريم فهمى وزوجته يشاهدون مسلسلاتهم فى أول يوم رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان كريم فهمى على مشاركة جمهوره بصورة بعد الفطار في أول يوم رمضان، خلال لقائه مع الفنان أحمد فهمى وزوجته الفنانة هنا زاهد أثناء مشاهدة مسلسلاتهم "رجالة البيت" و"نحب تانى ليه"، حيث يعرضان فى الموسم الرمضانى الحالي.





الفنان كريم فهمى نشر الصورة عبر حسابه بموقع إنستجرام، وعلق قائلاً: "نشاهد رجالة البيت وونحب تاني ليه، كل سنة وأنتم طيبين".

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ويشارك النجم كريم فهمى فى مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وسوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

أما النجم أحمد فهمى فيشارك في مسلسل "رجالة البيت" الذى يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل اسماعيل أحمد الجندى، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم أيتن عامر اضافة إلى أسماء أخرى تظهر فى الحلقات.

المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدى حول رجلين هما تيمون وبومبا، ولديهما مسئوليات وأسرة كبيرة، حيث يعيشان مع جدهما وباقى أفراد الأسرة فى نفس المنزل، لكن تتوالى المواقف عبر الحلقات، والتى تثبت أنهما أبعد ما يكون عن تحمل المسئولية وكل ذلك فى إطار كوميدى.