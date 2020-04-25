شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم أمور شخصية للمخرجة مها الحاج أون لاين لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاح صناع فيلم "أمور شخصية" للمخرجة مها الحاج نسخة من الفيلم لعرضها أون لاين ولمدة أسبوع كنوع من المساهمة فى نشر السينما ومتابعة الأفلام، التى سبق وعرضت فى أهم المهرجانات العالمية، وذلك فى ظل جلوس المواطنين بالمنزل بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم.

فيلم أمور شخصية عرض في مهرجان كان في دورته الـ69 حيث شارك في المنافسة بمسابقة نظرة ما وهو من سيناريو وإخراج الفلسطينية مها حاج وبطولة دريد لداوي وميساء عبدالهادي وحنان الحلو.

تدور أحداث الفيلم (90 دقيقة) حول العلاقات الزوجية المركبة لأزواج شابة من خلال قصص شخصية مرتبطة بإحداثها لأشخاص من الجيل الأول والثالث للنكبة وهو من تمثيل ميساء عبد الهادي، دريد لداوي، عامر حليحل، حنان حلو، زياد بكري، سناء شواهدة ومحمود شواهدة وانتاج باهر اغبارية، ومدير تصوير انديراس لناريدسون، مصمم ملابس حمادة عطالله منتجة منفذة لورا حوا وايهاب ابو العسل ومنذر حاج.

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وقد قدمت مها التي كتبت السيناريو بنفسها أفلاما قصيرة من ابرزها "برتقال" الذي فاز بجائزة الفيلم القصير المفضل لدى الجمهور مهرجان "مونبلييه" في فرنسا عام 2012.

الفيلم نافس في المسابقة وقتما نافس الفيلم المصري اشتباك بنفسك المسابقة و تدور أحداث فيلم اشتباك بعد 30 يونيو 2013 داخل عربة ترحيلات تابعة للشرطة مكتظة بالمتظاهرين من المؤيدين والمعارضين لحكم جماعة الإخوان المسلمين وذلك بعد خلع الرئيس محمد مرسى من الحكم.

والفيلم بطولة نيللى كريم وطارق عبد العزيز وهانى عادل وأحمد مالك وتأليف خالد دياب ومحمد دياب وإخراج محمد دياب .