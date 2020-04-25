رضوى الشربيني بـ"الحجاب".. "كان نفسي تبقى أول صورة لما ربنا يكتبه ليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المذيعة رضوى الشربني صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "الشربيني" في الصورة بـ"الحجاب"، وعلقت: " ترددت كتير أوى قبل ما أحط الصورة دى، يمكن علشان كان نفسى تبقى أول صورة بالحجاب لما ربنا يكتبه ليا بجد ويمكن كنت خايفة اتهامى بالتمثيل او إدعاء الفضيلة".

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وأضافت رضوى: "بس أول مره أحس إنها صورة معبرة للكلام اللى عايزه أقوله، السنة دى إحنا كلنا قاعدين فى البيت و دى فرصة ذهبية لكل شخص فينا، .نراجع نفسنا و نطلب منه السماح و الهدايه، محدش فينا ملاك و كلنا مقصرين، .بس الأكيد كلنا عايزين ندخل الجنة".

تابعت الشربيني: "اللى يقدر يعمل السنة دى حاجة أزيد يعملها، اللى يقدر يشجع غيره يشجع، اللى يقدر يسامح يسامح و اللى يقدر يقرب من ربنا اكتر يقرب، لعل رمضان السنه دى مختلف لينا جميعا، رمضان كريم".

رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ "CBC ‎سفرة‎.