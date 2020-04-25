رضوى الشربيني بـ"الحجاب".. "كان نفسي تبقى أول صورة لما ربنا يكتبه ليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت المذيعة رضوى الشربني صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت "الشربيني" في الصورة بـ"الحجاب"، وعلقت: " ترددت كتير أوى قبل ما أحط الصورة دى، يمكن علشان كان نفسى تبقى أول صورة بالحجاب لما ربنا يكتبه ليا بجد ويمكن كنت خايفة اتهامى بالتمثيل او إدعاء الفضيلة".
وأضافت رضوى: "بس أول مره أحس إنها صورة معبرة للكلام اللى عايزه أقوله، السنة دى إحنا كلنا قاعدين فى البيت و دى فرصة ذهبية لكل شخص فينا، .نراجع نفسنا و نطلب منه السماح و الهدايه، محدش فينا ملاك و كلنا مقصرين، .بس الأكيد كلنا عايزين ندخل الجنة".
تابعت الشربيني: "اللى يقدر يعمل السنة دى حاجة أزيد يعملها، اللى يقدر يشجع غيره يشجع، اللى يقدر يسامح يسامح و اللى يقدر يقرب من ربنا اكتر يقرب، لعل رمضان السنه دى مختلف لينا جميعا، رمضان كريم".
رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة "CBC سفرة.
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