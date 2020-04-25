خاص| بعد ظهور مطربي المهرجانات في دراما رمضان.. الموسيقيين ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك عدد من مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء في عدد من المسلسلات، التي تعرض خلال الشهر الكريم، بالرغم من صدور قرار من نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، بمنعهم من الغناء.

منذ أيام أعلن الفنان محمد رمضان عن تعاونه مع مطرب المهرجانات حسن شاكوس، في أغنية "شارع أيامي"، ضمن احداث مسلسله "البرنس"، كما شارك أيضًا المطرب عمر كمال في غناء إحدى أغنيات المسلسل وحملت اسم "البرنس".

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل ظهرت الفنانة نيللي كريم في أولى حلقات مسلسلها الرمضاني "100 وش"، وهي ترقص على إحدى أغنيات حسن شاكوش "الممنوع"، كما قدم الأغنية الدعائية للمسلسل فرقة المدفعجية، الممنوعة أيضًا، كما يظهر شاكوش في مسلسل عمر ودياب، ويقدم أغنية ضمن أحداث العمل.

ومن جانبنا، تواصلنا مع طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، للوقوف على تفاصيل الأمر، الذي قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن قرار النقابة بمنع مطربي المهرجانات من الغناء واضح للجميع، وإنهم سيتخذون كل الإجراءات القانونية فيما يخول لهم القانون بخصوص قرار النقابة.

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كما تواصلنا مع أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، والذي أكد أنه سيعود للنقيب وباقي الأعضاء للوقوف على تفاصيل الأمر ومن ثم الرد على ما حدث.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قرارًا بمنع 25 مطربًا وفرقة، وهم "أبو ليلة والديزل والزعيم والعصابة والمدفعجية وأوكا وأورتيجا وحسن شاكوش وريشة كوستا وعلي سمارة وأحمد عزت والدخلاوية وولاد سليم وحمو بيكا وشواحة ونجوم المهرجانات وعلاء فيفتي وعمر كمال وعمرو حاحا وفرقة الصواريخ وفرقة العفاريت وفرقة الكعب العالي وكزبرة وحنجرة ومجدي شطة ووزة مطرية".