تراند اليوم : شاهد.. لحظات مرعبة لغادة عادل في أول برنامج رامز مجنون رسمي

وقعت الفنانة المصرية، غادة عادل، كضحية الحلقة الأولى من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، اليوم الجمعة، الذي بدأ عرضه مع أول أيام شهر رمضان.

وقال رامز جلال عن غادة عادل في مقدمة البرنامج إنه سبق وأن تشرف باستضافتها في برامجه للمقالب، ولكنها كانت وقتها متزوجة، أما في حلقة اليوم فقد اختلف وضعها وأصبحت مطلقة، مشيرا إلى أنها أحدث عضوة في نادي المطلقات، بحسب تعبيره.

وكانت غادة عادل قد انفصلت عن زوجها المخرج مجدي الهواري في عام 2018، بعد زواج أثمر عن 5 أبناء.

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وفي بداية الحلقة، تظهر غادة عادل في برنامج من تقديم الفنانة اليمنية، أروى، لكنها تجلس فيه على كرسي يسمى "كرسى الاعتراف"، ثم يتم طرح بعض الأسئلة عليها.

ثم بعد ذلك، أصيبت غادة عادل بصدمة عند ظهور رامز جلال بنفسه أمامها وخروجه من صورة كبيرة له، لتطلب منه أن يطلق سراحها من الكرسي.

ولكن يمارس رامز جلال ألوانا من التعذيب على غادة عادل، منها صعقها بالكهرباء، وترنح كرسي الاعتراف في الهواء بينما هي جالسة عليه، كما أنه يزعجها بزمارة ينفخ فيها.