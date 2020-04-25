فيديو .. صراعات بين محمد رمضان وأحمد زاهر على الإرث في "البرنس"

كشفت أحداث الحلقة الأولى من المسلسل الرمضاني "البرنس" عرض بـ8 ملايين جنيه على عبد العزيز مخيون (حامد) والد محمد رمضان (رضوان البرنس)، مقابل بيع منزله و ورشته في حي شعبي، ولكنه يرفض البيع ويتمسك بالبيت، ومحاولات أحمد زاهر (فتحي) شقيق (رضوان) للضغط على والده "حامد" لبيع المنزل.



ويحمل "فتحي" شقيقه "رضوان" مسؤليه عدم البيع،

بسبب ممارسته نفس العمل مع والده في الورشة ومهنة السمكرة ودهانات السيارات.

وينتهي الحديث بين (فتحي) و والده (حامد) بمشادة كلامية وطريقة متعجرفة تؤدي إلى خلاف كبير بينهم، وخروج بعض الكلمات الجارحه لوالده وشقيقه رضوان، مؤكداً على ان المنزل لا يساوي هذا المبلغ، ويتعجب

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لسبب رفض ابيه هذا المبلغ الكبير مقابل بيع البيت.

يذكر ان مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.