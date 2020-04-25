إشادة كبيرة بالموسيقى التصويرية لـ "لعبة النسيان" التي أشرف عليها عمرو دياب

تألقت النجمة دينا الشربينى فى الظهور الاول والعرض التليفزيونى لمسلسل " لعبة النسيان " والمذاع بقناة ام بى سى مصر ، والذى يذاع في العاشرة مساءً يومياً طوال شهر رمضان ، ونالت الحلقة متابعة كبيرة من المشاهدين والنقاد وجاءت ردود الأفعال متميزة وإيجابية ، وسط اشادة بالحبكة الدرامية وتصاعد الاحداث بشكل ملفت ، واداء مبهر للنجمة دينا الشربينى ، ليستمر التألق والتفوق تليفزيونيا ، بعد ان تصدرت الحلقة محرك البحث جوجل فى مصر أمس ، فور اذاعتها عبر"شاهد vip"، ضمن قائمة أكثر الكلمات المطلوبة للبحث عبر "جوجل"، حيث تواجد فى قائمة التريندات الأكثر بحثًا.

كما حازت الموسيقى التصويرية لمسلسل لعبة النسيان على

اشادة كبيرة من المشاهدين وبخاصة ان الهضبة النجم عمرو دياب هو الذى اشرف على الموسيقى التصويرية حيث بدأت الحلقة بظهور “رقية”، وهي دينا الشربيني، أثناء ولادتها لطفلها من زوجها، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد صفوت، وبعد الولادة شعرت “رقية” بشيء غير طبيعي في رضيعها.وبعد ذلك وجدت نفسها في المستشفى بعد مرور عدة سنوات وتتسأل عن رضيعها، ولكنها تفاجأت أنها تعاني من فقدان في الذاكرة.

وتدور أحداث المسلسل حول حياة إمرأة من الطبقة المتوسطة التي تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين تذكر الماضي ومعايشة

الواقع الجديد الذي فرض عليها فهي كانت الزوجة التي تقع في غرام شخص آخر وتخون زوجها معه وتقع في ورطة معه عند اكتشافه خيانتها فتضطر إلى قتله ثم تفقد الذاكرة.

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المسلسل يشارك في بطولته مع دينا الشربيني كل من أحمد داوود وإنجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي وعلي قاسم وهديل حسن وروزالين البيه وأحمد صفوت وملك بدوي وأسماء جلال، ويظهر فيه كلا من أسماء أبو اليزيد وأحمد حاتم كضيفا شرف، وتأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.

آخر أعمال دينا الشربينى كان مسلسل «زي الشمس» الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي، إخراج سامح عبد العزيز، وشارك في بطولته سوسن بدر وريهام عبد الغفور وأحمد صلاح السعدني وأحمد داوود وعمر السعيد تأليف مريم نعوم.

مسلسل لعبة النسبان، يذاع المسلسل على قناة "mbc مصر" في الساعة العاشرة مساءً يوميا ً طوال شهر رمضان.