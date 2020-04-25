أحمد زاهر يتحدى محمد رمضان لعمله صنايعي سيارات في أولى حلقات "البرنس"

تبدأ أحداث الحلقة الأولى من المسلسل الرمضاني "البرنس" بظهور الفنان القدير عبد العزيز مخيون (حامد) وإبنه محمد رمضان (رضوان البرنس)، داخل ورشة سمكره لصيانه السيارات، ولكنه لم يكن هدف رضوان الرئيسي العمل في الورشة، إنما يريد السفر للعمل بالخارج، وبسبب رفض إبيه لفكرة السفر لإعتماده عليه في الورشة، يقوم رضوان بتقطيع الباسبور.

وتشهد الحلقة ظهور دنيا عبد العزيز (شيما) زوجة أحمد زاهر (فتحي) و نجلاء بدر (لبنى) زوجة رضوان البرنس، أثناء جلوسهما وحديثهم عن عدم شعور لبنى بحب رضوان.

وتتوالى الأحداث بتلقي (حامد) عرضاً

لبيع منزله مقابل 8 مليون جنيه، ولكنه يرفض العرض متمسكاً بمنزله، وبسبب ذلك تقوم مشادة كلامية بينه وبين (فتحي) أحد ابناءه.

كما تشهد الحلقة مواجهة بين رضوان واخيه الصغير (عادل) وهو أحمد داش، بسبب تعاطيه المخدرات خوفاً على حياته ومستقبله، ولكن في نهاية حديثه معه، يكتشف رضوان بأن اخيه يتبرأ منه لعمله صنايعي دوكو في ورشة ابيه.

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وايضاً يكشف ظهور روجينا(المعلمة فدوه)، زواج فتحي شقيق رضوان منها لان زوجته

شيماء لم تستطيع الإنجاب لمشاكل صحية.

وتنتهي أحداث الحلقة الأولى من المسلسل الرمضاني "البرنس" بمهاجمة الشرطة للحارة التي يعمل بها رضوان، وتلقي القبض على أحد الشباب الدين يعملون معه في الورشة، بعد سرقة محل ذهب زوج شقيقته وهي نور، مما تسبب في طلاقها أمام الجميع في الحارة.

يذكر ان مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.