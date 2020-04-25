فتاة تتحوّل إلى نسخة من عادل إمام.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثارت خبيرة الماكياج المصرية ​نانسي زيدان​ ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب أحدث ظهور لها بدت وهي تقلّد الممثل المصري ​عادل إمام​، في مشاهد من بعض أعماله السينمائية.

وسرعان ما بدأت بتطبيق مستحضرات الماكياج على وجهها، لتتحوّل في النهاية إلى نسخة عن إمام، وقد أدهش هذا المتابعين على الحسابات، التي أعادت نشر المقطع على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتشتهر زيدان بتطبيق ماكياج حوّلها إلى شبيهة لعدد من الممثلين، ومنهم سهير البابلي ومحمد رمضان وأحمد مكي، ولا تتردد أيضاً بتقليد بعض الشخصيات الشهيرة في عالم رسوم الأطفال "ديزني".

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