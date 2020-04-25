آرون كاتر وصديقته ميلاني مارتن ينتظران مولودهما الأول

ميرنا وليد - بيروت - ينتظر النجم ​آرون كارتر​وصديقته ​ميلاني مارتن​ مولودهما الأول، هذا ما كشفه خلال بث مباشر، عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وبعد إجراء صديقته إختبار الحمل وجاءت النتيجة "إيجابية"، قال كارتر: "أنتظر إبني.. سأكون أبا مشغولا بالتأكيد، هذا هو الإعلان الرسمي لإنتظار طفلي".

وأكد كارتر في بيان أن الأسرة هي الأهم بالنسبة له، وأضاف: "أنا فقط أركز على المستقبل وأريد أن أكون أب .. أريد أن أكون أب جيد. اضع كل تركيزي علي مسيرتي الموسيقية التي تعمل بشكل جيد حقا، إضافة الي خط ازيائي ، لكن الأسرة هي الأهم بالنسبة لي".

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