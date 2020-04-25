هيثم شاكر يطرح تتر مسلسله "حب عمري".. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري ​هيثم شاكر​ أغنية تتر مسلسله الرمضاني "​حب عمري​"، وهي بعنوان "عمري"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات ​أمير طعيمة​، ألحان ​رامي جمال​، توزيع وميكساج وديجتال ماستر أحمد إبراهيم، وغيتار مصطفى أصلان.

المسلسل تدور أحداثه في إطار رومانسي، حول قصة حب كبيرة تجمع هيثم شاكر والممثلة المصرية ​سهر الصايغ​، وتمر بالعديد من الصعوبات، من تأليف ​فداء الشندويلي​، إخراج عبد العزيز حشاد، ومن بطولة منة فضالي، مي القاضي، أحمد كرارة، حنان سليمان، أماني كمال، ديانا هاشم، سامح الصريطي، وتامر فرج.

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