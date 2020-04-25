ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل والمخرج الكويتي ​أحمد شليان​ جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الصفات التي أطلقها على الوافدين في بلده، على خلفية شجار دار بينهم وبين رجال الأمن.

وإنتشر مقطع فيديو لشليان يصف فيه تصرف الوافدين بالهمجية، وإعتبر أنهم مجموعة جراثيم، مندداً بما سماه إعتداءهم على رجال الأمن الكويتيين.

وأضاف: "حسبي الله ونعم الوكيل على تجار الإقامات".

ورأى بعض المتابعين أنه على حق ودافعوا عنه وعن الممثلة الكويتية حياة الفهد، التي تحدثت عن الوافدين في وقت سابق، فيما أشار آخرون إلى أن كلامه يدل على الكثير من العنصرية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد حياة الفهد.. ممثل كويتي يصف الوافدين بالجراثيم! بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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