ملخص الحلقة الأولى من مسلسل "شاهد عيان" لـ حسن الرداد

انطلقت منذ قليل أولى حلقات مسلسل "شاهد عيان" على شبكة تلفزيون النهار للنجم حسن الرداد الذي يشارك به في المارثون الرمضاني.



وفي أحداث الحلقة الأولي يأتي هشام بابتزاز زوجته ليلي في عملها للحصول علي المال في سبيل ترك اولادها وعدم مضايقته لها ويأتي إلي ليلي خبر إغماء خديجة بنت أختها فتذهب مسرعة إليها وتقوم ليلي بالاتصال بأختها ندي وأخبارها وفاجأتا تصرخ ندي ويغلق هاتفها ويفقدوا التواصل معاها.



ثم يعود الظابط عمر شكري من مهمته ويقابله صديقة راجع ويخبره بوفاة زوجته "ندي" متأثره بالحرق داخل جراج السيارات ويفقد شكري أعصابه ويذهب مسرعا إلي المستشفى لمشاهدة جثة زوجته في المشرحة.

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وتختم الحلقة بذهاب عمر للمستشفى للاطمئنان علي أبنته خديجة ثم يذهب للمباحث للاطلاع علي فيديو تفريغ الكاميرات لمكان الجريمة ويستسمح عمر رئيسه في العمل للذهاب لموقع الجريمة وتفقدة للعثور علي دليل خيط ويطلب شكري من راجح أخبار عائلته بخبر وفاة زوجته ويسرع في إجراءات الدفن وتنتهي الحلق بإخبار عمر شكري لراجح صديقه عن قلقة عن زوجتة ندي ويؤكد أن الجثة ليست لزوجته.



وفي سياق متصل تدور أحداث مسلسل "شاهد عيان" في اطار من الأكشن حول شخصية ظابط يتعرض للعديد من المشكلات.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من هنا شيحة، محمد لطفي، بسمة، وليد فواز، ريم عبد القادر، إنتاج ممدوح شاهين، إخراج محمد حماقي، تأليف أحمد مجدي.

