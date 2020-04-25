كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على تفاصيل شخصية هدى المفتي في "فالنتينو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"نبوية فالنتينو" والتي تقدمه دورها الفنانة هدي المفتي، بنت فالنتيو "بيه، عادل إمام، لها ثلاث أخوات أرشميدس ورفاعة، وبنت الأستاذة عفاف عصمت "دلال عبد العزيز" أصحاب مدارس فالنتيو، تم تسميتها نبوية حباً وتقديرا لنبوية موسى رائدة التعليم في الأربعينات، ولكنها تفضل ان يتم منادتها بـ "نانا"، وهي طالبة في جامعة بني سويف في كلية العلوم، هذا هو الدور الذي تقدمه الفنانة هدي المفتي في الحلقة الأولى من مسلسل فالنتينو، حيث هو دور مختلف عليها وهو دور الطالبة الجامعية ف أول تعاون لها مع الفنان الكبير عادل إمام.

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يذكر أن آخر أعمال هدي في فيلم "بنات ثانوي" ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.

"فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، إنتاج ماجنوم لهشام تحسين ورامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق.