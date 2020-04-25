القبض على سما المصري وما علاقة ريهام سعيد بسجنها؟

ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض على الفنانة سما المصري واسمها الحقيقي سامية أحمد عطية صباح اليوم الجمعة؛ تنفيذاً لأمر النيابة العامة بضبطها.



ولم يعرف بعد سبب القبض على المصري. وقد أكد مصدر اعلامي أن النيابة العامة ستعلن ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.



وقد تردد أن القبض على سما سببه بلاغ قدمه المحامي شعبان سعيد وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد، يتهم فيه سما بالتحريض على الفسق والفجور.

Advertisements



وتضمن بلاغ ريهام سعيد الذي حمل رقم 19833 لسنة 2020 عرائض النائب العام، أن المشكو في حقها اعتادت يوميا نشر الفسوق والفجر على شبكات التواصل الاجتماعي دون مراعاة للقانون والآداب.



وطالب مقدم البلاغ النيابة العامة بسرعة تحديد جلسات في بلاغات سابقة مقدمة ضد المشكو في حقها، وتحديد جلسة تحقيق جديد للتحقيق في البلاغ المقدم ضدها بتهمة تقديم محتوى جنسي فج على شبكة المعلومات الدولية وهو ما يمثل فعل فاضح وعلني؛ للتحريض على الفسق والفجور.



كما تقدم المحامي فهمي بهجت، بأول بلاغ ضد سما المصري بسبب نشرها صورًا وفيديوهات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تثير الغرائز وتصنف تلك الصور كصور إباحية.. وقال البلاغ إن المشكو في حقها نشرت صورًا وفيديوهات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تثير الغرائز وتصنف تلك الصور كصور إباحية.



وأضاف المحامي في بلاغه، أنَّ الراقصة الاستعراضية ضربت بكل القيم الإنسانية والمعتقدات الدينية عرض الحائط.