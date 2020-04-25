فيديو: غادة عادل أول ضحايا رامز جلال... إهانات وشتائم وحفلة تعذيب



حلت الممثلة غادة عادل ضيفة لأول حلقة من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي انطلق عرضه عبر قناة MBC.



مقدمة رامز التي عرف بها عن ضيفته لم تخل كالعادة من إهانات وتحريح، فقد قال رامز إنه استقبل غادة وقعت من قبل، وكانت وقتها زوجة ومشغولة برعاية أطفالها، لكنها الآن مطلقة ومتألقة، واصفاً إياها بأنها احلوّت وبقت بطة.



وقد تم استدراج غادة عن طريق الفنانة أروى التي اجلست ضيفتها على كرسي خاص لكشف الكذب، وتم ربط غادة عادل في الكرسي بعد اشتراطها عدم التطرق لحياتها الخاصة،



وتضمنت فقرة الأسئلة عرض صور لنجوم الفن على أن تتحدث غادة عن علاقتها بهم وكان من بين الصور، صورة رامز جلال وقبل أن تتحدث غادة عن علاقتها به يخرج رامز من خلف الصورة ليقدم أو صدمة لغادة.

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رامز جلال طلب من أروى مغادرة المسرح وبدأ حفلة تعذيب غادة عادل بلسعة كهرباء، ثم كبس زراً فدار الكرسي كما في مدينة الملاهي. واشترط رامز على غادة ان تقدم أغنية "رامز جلال نجم اليوتيوب" وهي مبتسمة رغم التعذيب. كما طلب منها ان تشتم نفسها فوصفت نفسها بالكلبة وبصقت على نفسها.

وبعد الانتهاء من فقرة الكرسي تم فك قيود غادة عادل وظنت أن المقلب انتهى وقامت بضرب رامز جلال وفريقه المعاون دون ان تدرى انها ستقع في مقلب آخر قبل مغادرتها المسرح حيث وقعت في حفرة ماء وكادت تغرق، وانتهى البرنامج دون مصالحة بين رامز وضيفته.