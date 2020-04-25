متابعون يطالبون بإيقاف برنامج رامز جلال..هل تأثر بالـ "الجوكر"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد سلسلة البرامج التي قدمها النجم المصري رامز جلال طيلة المواسم الرمضانية خلال السنوات الـ 9 الماضية، لم يعد رامز ضيفاً خفيفاً على الشاشة الرمضانية، إذ أصبحت برامجه تميل إلى التزييف بحسب رأي متابعين.

وفي أولى حلقات برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي"، فاجأ النجم رامز جلال، الفنانة المصرية غادة عادل، بمواجهته لها وهي تجلس على كرسي البرنامج مقيدة.

حيث يقوم العمل على دعوة تقدمها الفنانة اليمنية أروى للنجوم ليحلوا ضيوفاً على برنامج حواري تقدمه، مجهز داخل الاستديو، ويتم عرض صورة رامز جلال على الضيف الذي يبدأ النقاش حوله ويظهر رامز جلال خلال نظر الضيف إلى الصورة وهو يبدي رأيه فيه.

وعند اقتحام رامز جلال للاستديو، تغادر أروى ويصبح النجم المصري بمواجهة مع الضيف ويفرض سيطرته على المكان ويمتلأ استديو البرنامج بصور رامز جلال التي تشبه الـ "جوكر".

ويأمر رامز جلال الضيف بأسلوب تهكمي ومسيطر بأن يفعل أشياء معينة أو أن يجبره على قول بعض الكلمات التي تتغنى برامز جلال، مثل: "رامز جلال نجم اليوتيوب"، وإن لم يفعل الضيف ذلك ينال العقوبة بالصعق الكهربائي ويدور الكرسي المقيد به.

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وبعد عرض الحلقة الأولى تصدر رامز جلال، قائمة الأكثر تداولاً على موقع تويتر، وتعرض برنامجه لموجة عارمة من الانتقادات حيث طالب بعض المتابعين بإيقاف البرنامج فوراً، بسبب أسلوب رامز جلال الشرير الذي يشبه "الجوكر" بالتحكم بالضيف وطريقة تعذيبه غير الإنسانية للضيف.

وما عرّض رامز جلال للانتقادات هو سخريته من غادة عادل وطلاقها في بداية حلقته، وقال عنها: "عضوة نادي المطلقات الجديدة"، في إشارة منه لانفصالها عن المخرج مجدي الهواري العام الماضي.

وخلال الحلقة استمر رامز جلال بسخريته على الضيفة كعادته، الأمر الذي اعتبره المتابعون تنمرا على الضيف، حيث تحدث عنها خلال الحلقة: "اتطلقت واترمت على السلم".

ومن ضيوف البرنامج في الحلقات القادمة، النجمة ياسمين صبري، وأمينة خليل وحمو بيكا وياسمين رئيس، وفيفي عبده.

يشار إلى أن رامز جلال ينتظر في الفترة الحالية استئناف تصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمي"، الذي يجمعه بالنجمة غادة عادل وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.