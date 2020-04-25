«طرقت بابك» دعاء جديد لـ علي الحجار في رمضان

القاهرة – لايف ستايل
انتهى المنتج الفني يسري عكاشة من تسجيل دعاء رمضاني جديد باسم "طرقت بابك" للفنان علي الحجار، على أن تتم إذاعة الدعاء بداية من اليوم الجمعة الموافق أول ايام شهر رمضان الكريم على العديد من القنوات التليفزيونية بالاضافة الى قناة يوتيوب الخاصة بشركة الإنتاج.
ويعتبر الدعاء الإنتاج الاول للملحنة حنين علي التي حاولت أن تعطي صبغة رمضانية في العمل الفني.
من ناحيه أخرى، تسلم علي الحجار، فى العام الماضى، جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، بدورتها الثامنة، والمهداة من مركز السلطان قابوس الثقافى، فى سلطنة عُمان، وسلمه الجائزة الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصى رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون.
وكان آخر ألبومات على الحجار "ماتخدى بالك"، الذى طرحه فى 2019، وضم 12 أغنية هى: "يا لدانة"، و"مين فينا مش محتاج"، و"ما تاخدى بالك"، و"هو انتى معايا على الدنيا"، و"دارى جمالك"، و"مش هاخش النار عشانك"، و"عيشة الحنية"، و"ما ليش فى العند"، و"جايلك"، و"جبلى"، و"لسه الشتا"، و"جوه حضني".
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