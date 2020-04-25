تتر «رامز مجنون رسمي» يتصدر تريند يوتيوب

تصدر الفنان رامز جلال تريند اليوتيوب خلال ساعات قليلة من طرح تتر برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي" عبر شاشة mbc مصر، متخطيًا الـ2 مليون مشاهدة، واحتل المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة.

وتنطلق أولى حلقات البرنامج مساء اليوم عقب آذان المغرب كما اعتاد منذ سنوات من عرض برامجه، وذلك حصريًا على شاشة mbc مصر.

ويظهر رامز خلال هذا العام من خلال برنامج جديد يعتمد في الأساس على وضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" الذي يتم خداع الضيف به، وتبدأ المذيعة أروى التي ستكون الطعم بالنسبة لرامز، بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف.

وضمت القائمة الخاصة بحلقات البرنامج العديد من النجوم الكبار على مستوى الفن والرياضة، حيث ضمت الحلقات ياسمين صبري، أمينة خليل، ياسمين رئيس، أروى جودة، محيي إسماعيل، علي معلول، سيد عبدالحفيظ، طارق حامد، أشرف بن شرقي، ومنة عرفة.

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