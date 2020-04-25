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شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل رجالة البيت الحلقة الأولى.. تيمون وبوما عاطلان وعالة على أسرتهما والان مع تفاصيل الخبر
بومبا شاب متزوج من تونة -ويزو- ولديه ولد وبنت، وهو شخص تافه غير مثقف ولا يعمل ويجلس فى المنزل عالة على البيت، بينما زوجته تونة تعطى دروسا للأطفال من أجل أن تغطى مصروفات المنزل، أما تيمون فيحاول سرقة جده وهو نائم، ويفشل كما يرفض والده إعطائه أموالا.
أحمد فهمى وأكرم حسنى على بوستر رجالة البيت
تقام عزومة للعائلة ويتم الاستعانة ببواقى الطعام المتبقى من أيام شهر رمضان، وفجأة يتظاهر تيمون بالمرض ويخرج وبعدها يلحق به بومبا بعدما سرق الديك الرومى، ويدخل عليهما بيومى فؤاد بعدما أكلوا الديك الرومى بالكامل حيث كان يبحث هو الآخر عن الديك.
ويذهب تيمون وبومبا إلى محل الفرارجى لشراء ديك رومى بديل للذى أكلاه ولكنهما لم يجدا، ويقرران تتبع آخر ديك تم شراؤه، حيث يتم استخدامه فى أحد الاستديوهات لتصوير فيلم بعنوان "الطاووس الذى أحبنى"، ويجد تيمون وبومبا نفسيهما مكان الممثلين وأثناء التصوير يستطيعان سرقة الديك الرومى والهروب.
مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات CBC، DMC، ON يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف.
أحمد فهمى وأكرم حسنى
بوستر مسلسل أحمد فهمى وأكرم حسنى رجالة البيت
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