شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل رجالة البيت الحلقة الأولى.. تيمون وبوما عاطلان وعالة على أسرتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة الأولى من مسلسل "رجالة البيت" عن طبيعة شخصيات الأبطال، حيث يعتمد العمل على عائلة مكونة من الجد لطفى لبيب والابن وهو بيومى فؤاد الذى لديه ابن وهو تيمون - أحمد فهمى- وتهانى - ويزو، وعارفة عبد الرسول التى لديها ابن وهو بومبا - أكرم حسنى.

بومبا شاب متزوج من تونة -ويزو- ولديه ولد وبنت، وهو شخص تافه غير مثقف ولا يعمل ويجلس فى المنزل عالة على البيت، بينما زوجته تونة تعطى دروسا للأطفال من أجل أن تغطى مصروفات المنزل، أما تيمون فيحاول سرقة جده وهو نائم، ويفشل كما يرفض والده إعطائه أموالا.