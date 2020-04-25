شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 1.. نور اللبنانية تصفع شقيقها بعد سرقته لزوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "البرنس"، المذاع على قناتى dmc، و dmc دراما، طوال أيام شهر رمضان، مدى طيبة "رضوان البرنس" محمد رمضان على أولاده وزوجته "لبنى" التي تجسدها الفنانة نجلاء بدر، من خلال تعامله معهم رغم شعور زوجته بعدم حبه لها.

كما ظهر الفنان أدوارد الذى يجسد شخصية "عبد المحسن" شقيق محمد رمضان في أحداث العمل، ولديه سوبر ماركت وبسبب حبه للنساء حدثت مشكلة بينه وبين زوجته التى منعته من دخول المنزل والتى تجسدها الفنانة بدرية طلبة وتعمل راقصة.



نور اللبنانية

وظهرت النجمة نور اللبنانية في ختام الحلقة الأولى بأداء تمثيلي قوى فى أولى مشاهدها، حيث تفاجأ سكان الحارة بقدوم العديد من سيارات الشرطة، وفى مقدمتها سيارة زوج نور اللبنانية "علا" ممسكا بها من شعرها بعد نشوب خلاف قوى بينهما بسبب سرقة شقيقها الفنان محمد مهران لمحل مجوهرات زوجها.

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عائلة رضوان البرنس

وقامت النجمة نور اللبنانية بمعاتبة شقيقها وصفعه على وجه، بعد أن تسبب في انهيار حياتها الزوجية وانفصالها عن زوجها صاحب محل المجوهرات، وقامت الشرطة بإلقاء القبض على محمد مهران بعد العثور على المسروقات داخل منزله، وفى نفس الوقت تذكر محمد رمضان ذكرياته عندما كان يصارح "علا" نور اللبنانية، بحبه لها أثناء فترة شبابهما ولكنها لم تعط له فرصة ووعدها بأنه يسيظل يحبها حتى آخر لحظات في حياته.



نور أثناء المشهد

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.