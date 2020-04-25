شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز يهنئ شقيقه كريم عن دوره فى "الاختيار": أبكيتنى كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز على تهنئة أخيه الفنان كريم محمود عبد العزيز، على دوره في مسلسل الاختيار، مشيرا إلى أنه رغم ظهوره كضيف شرف وتقديمه عددا قليلا من المشاهد إلا أنه أبكاه كثيرا.

وقال محمد محمود عبد العزيز، عبر حسابه على إنستجرام: "مبروك لابنى البكرى كريم محمود عبد العزيز ظهورك فى مسلسل الاختيار، ظهرت ضيف فى عدد قليل من المشاهد ولكن أبكيتني كثيرا، ربنا يحميك ويخليك ليا ويبعد عنك كل شر".

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محمد محمود عبد العزيز عبر انستجرام

وأضاف محمد محمود عبد العزيز: "أصدقائي وزملائي ومش قادر أقول أسماء لإن كلكم جامدين جداً ما شاء الله عليكم.. عمل مشرف يرد اعتبار كل شهيد راح فداء لوطننا الغالى مصر، الله يرحمك يا منسى يا بطل ويرحم كل شهدائنا الرجالة الأبطال اللى راحوا فدانا، وربنا يحمى كل أبطالنا العظماء اللى ما زالوا بيحمونا بدمهم عساكر وضباط جيش وشرطة وطبعا مش هننسى جيشنا الأبيض أطباء مصر".

يشار إلى أن مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.