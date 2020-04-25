شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار مفاجأة أحداث "النهاية" مع يوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر النجم إياد نصار كضيف شرف خلال أحداث مسلسل "النهاية" مع النجم يوسف الشريف، والذى يتم عرضه على قناة ON بشكل حصرى فى شهر رمضان الجارى، حيث صور مشاهده فى العمل، ويكون ظهوره بمثابة مفاجأة فى الأحداث التى تدور فى إطار خيال علمى يقدم لأول مرة فى الدراما المصرية.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، ويعد من الأعمال المرتقبة، لاسيما أنه جديد على الدراما وينتمى لنوعية أعمال الخيال العلمى حيث تدور أحداثه فى عالم افتراضى عام 2121.



النهاية

وفى سياق متصل يصور إياد نصار مشاهده الأخيرة فى مسلسله الجديد "ليالينا 80" داخل حى عماد الدين، بمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث يستمر إياد فى تصوير دوره حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان الجارى، وذلك بالتزامن مع عرض المسسل بشكل حضرى على شاشة CBC فى الثامنة مساء.

مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على CBC الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحاً، و 1.45 صباحاً، وهو بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.