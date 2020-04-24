شاهد.. رعب وبكاء غادة عادل في “رامز مجنون رسمي”

كتب امير فتحي في الجمعة 24 أبريل 2020 11:55 مساءً - وقعت الفنانة المصرية غادة عادل ضحية اولى حلقات برنامج رامز جلال الجدبد “رامز مجنون رسمي” الذي يعرض على شاشة قناة mbc في رمضان.

وتم إيهام غادة عادل بأنها ضيفة الفنانة أروى في برنامج “كرسي الحقيقة”، وأن الكرسي يدرس إنفعالاتها لذلك تم تكبيلها لكي يتم قياس إنفعالاتها.

غير أن الموقف تبدل بعد أن وجهت آروى سؤال لغادة عادل عن رأيها في رامز جلال الذي ظهرت صورته على الشاشة، قبل أن يخرج رامز نفسه من الشاشة ويعلن سيطرته على البرنامج، لتغادر آروى الاستوديو ويبدأ تنفيذ المقلب بمنح غادة عادل شحنة كهرباء بسيطة لإقناعها أنها لن تستطيع الفرار من الكرسي.

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اعتمد رامز جلال في مقلبه على فكرة أن الضيف مقيد الحركة، ويتم تحريك الكرسي بشكل أقرب إلى ألعاب الملاهي، وهو ما أصاب غادة عادل بالرعب الشديد وحاولت كثيرًا إقناع رامز بالتوقف، وبعد إنزالها من الكرسي، صرخت وبكت وسط محاولات رامز لتهدئتها وإقناعها بالخروج من الاستوديو حتى لا تلتقط الكاميرات ردود فعلها العنيف، لكن أثناء خروجها سقطت في فخ أخير وهو حفرة مملوئة بالمياه.

وقالت غادة عادل إنها فقدت الثقة في كل المتواجدين في الاستوديو لكنها ستحافظ على هدوئها بسبب وجود كاميرات تصور الموقف.