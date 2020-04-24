محمد رمضان ينصح أخية الأكبر في أولى حلقات «البرنس»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ظهر الفنان والنجم المصري محمد رمضان في ثوب الناصح الأصغر لأخيه الفنان أحمد زاهر، ضمن أولى حلقات مسلسل “البرنس”.
وانتقد محمد رمضان، بلهجة حادة أخية الأكبر “رضوان”، وذلك بسبب معاملته الخشنة لأبيه، وقال إن معاملة الوالدين سلف ودين، وشهد الحوار بينهما حدة وشد وجذبا.
ويشارك في بطولة مسلسل البرنس، محمد رمضان ونور اللبنانية وإدوارد وأحمد زاهر ومحمد مهران ومن تأليف واخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي، ويعرض المسلسل حصريا على شاشة قناة “dmc”.
وعلى جانب أخر، هاجمت الإعلامية المصرية لميس الحديدي الفنان محمد رمضان، وذلك بسبب احتفاله مؤخرا بانتهاء تصوير مسلسله “البرنس”، بحضور عدد كبير من فريق العمل، دون مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس “كورونا”.
الإعلامية المصرية قالت: “الفنان محمد رمضان أنا بكن له الكثير من التقدير، لكني انزعجت جدا من صورته مع فريق العمل بدون تباعد بدون ماسكات، وهو المفروض يكون قدوة ونموذج للالتزام أمام الناس”.
وكان الفنان المصري محمد رمضان قد احتفل مؤخرا بانتهاء تصوير مسلسله الجديد “البرنس”، بحضور عدد كبير من فريق عمل المسلسل.
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