ناعومي كامبل تفصح عن سر رشاقتها

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تهتم عارضة الأزياء البريطانية الشهيرة ناعومي كامبل بمظهرها باعتبارها عارضة أزياء ونجمة مجتمع شهيرة، ولكن يبدو أن مظهرها هو عمل شاق ومتعب كثيرًا.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، اعترفت عارضة الأزياء البالغة من العمر 49 عاما، ناعومي كامبل، بأنها تتناول الطعام مرة واحدة فقط في اليوم في محاولة للحفاظ على رشاقتها.

وعندما سئلت في مقابلة جديدة عن روتينها المعتاد، قالت ناعومي إنها تتناول وجبة الغذاء فقط، وأن الغداء هو العشاء بالنسبة لها، لأنها تأكل مرة واحدة فقط في اليوم.

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ورغم نظامها الغذائي القاسي، إلا أن هذا لا يعني أنها لا تقوم بإعداد الطعام، مشيرة إلى أنها تقوم بإعداد الحلويات والكعك كل يوم أحد، كما شددت على أنها ترفض تناول الجلوتين ومنتجات الألبان، إلا أنه لا مانع من القليل من الحلويات.

وعلى جانب أخر، كشفت عدد من المواقع الفنية العالمية، مؤخرا، أن النجمة وعارضة الأزياء الشهيرة، والبالغة من العمر 48 عاما، ناعومي كامبل، قد دخلت في علاقة عاطفية جديدة مع المغني البريطاني الشاب، وعضو فريق وان دايركشن، ليام بين البالغ من العمر 25 عاما، والذي يميل في علاقاته العاطفية للسيدات التي تكبره بالعمر بفارق لا يقل عن 10 سنوات.

وكان سبق لنجم فريق وان دايركشن الشاب، أن ارتبط بالمغنية البريطانية شيريل، التي كانت تزيد عنه في العمر بفارق 10 سنوات، وانجب منها نجله بير.

ويبدو أن ليام عاد من جديد ليام لممارسة هوايته المفضل بملاحقة النجمات اللائي يتقدم عليه في العمر بفارق كبير، بعد ارتباطه بالنجمة السمراء ناعومي كامبل، 48 عام، وظهورهما معا في أكثر من مناسبة.