البحث عن الآثار بمنزل غادة عبد الرازق في «سلطانة المعز»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت مشاهد الحلقة الأولى من مسلسل “سلطانة المعز” للنجمة المصرية غادة عبد الرازق، بالعديد من الأحداث المشوقة، حيث تدور أحداث المسلسل داخل حارة المعز.

غادة عبد الرازق، تجسد صمن أحداث العمل شخصية سلطانة، وهي تعمل على عربة كبدة، كما ظهر الإعلامي عمرو الليثي في أولى حلقات المسلسل بدوره الأعلامي لتسجيل لقاء مع سلطانة داخل المنطقة التي تعمل بها، وبمرور الأحداث تكتشف سلطانة وجود حفرة في منزلها يبلغ عمقها 8 أمتار، الأمر الذي يجعلتها تحقق في الواقعة بمساعدة أهل المنطقة.

وتكتشف سلطانة، أن هنالك منظمة كبيرة تريد الحفر في منزلها للبحث عن الأثار في تلك المناطق الأثرية، الأمر الذي يجعلها تستعين برجال المنطقة بدلًا من الأستعانة بالشرطة، وبالفعل تنجح في الوصول لبعض الحقائق التي قد تدلها على الفاعل الحقيقي.

ويشارك في بطولة مسلسل “سلطانة المعز”، غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومي الغيطي، ومحمد حاتم، وانتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

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وعلى جانب أخر، شاركت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، مؤخرا، بصورة لحفيدتيها خديجة وجوايرية، برفقة مساعديها في المنزل.

غادة عبدالرازق، علقت على الصورة قائلة: “يا ريت الناس كلها وهمة في البيت يعملو كدة زينا علشان كل واحد يحمى نفسه وولادة والعاملين معاه داخل المنزل من فضلكم خليك بالبيت خد احتياطاتك حافظ على نظافتك ونظافة البيت بالمطهرات وربنا يحفظ الجميع بإذن الله”.

من ناحية أخرى، تشارك غادة عبد الرازق في فيلم “حفلة 9”، من بطولة طارق صبري وطارق لطفي وكمال أبو رية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن، وإخراج عبد المنعم ربيع، وتأليف عمر عبد الحليم، ومن المقرر عرضه خلال الصيف المقبل.

غادة قدمت في شهر رمضان الماضي مسلسل «حدوتة مرة»، والذي حقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته وفاء صادق ومجدي كامل، عبد الرحمن أبو زهرة، عايدة رياض، محمد شاهين، ودارت أحداثه حول «مُرة» التي تعيش مأساة عائلية تهدد حياتها المستقبلية، وقامت الفنانة أنغام بغناء التتر الخاص بالمسلسل.