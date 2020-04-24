رد فعل غريب من ريهام سعيد بعد القبض على سما المصري.. هل تشمت فيها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علقت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، على خبر القبض على الراقصة سما المصري، اليوم الجمعة، بعد التقدم بالعديد من البلاغات ضدها، وهو ما فسره البعض على أنها تشمت فيها.

ونشرت سعيد، صورة "شوت سكرين" من خبر القبض على "المصري"، عبر صفحتها على إنستغرام، وعلقت عليها قائلة: "يا رب يا عظيم.. الحمد لله.. بلد العدل"، مضيفةً: "الحق ممكن يتأخر بس ما بيروحش. ولو بعد حين".

وتفاعل العديد من الجمهور مع حديث ريهام سعيد، حيث قالت إحدى النشطاء لها: "الحمد لله يغاليه تستاهل وان شاء الله الحق راجع راجع"، وأضافت أخرى: "الحمد لله ياروحييييييييي"، وتابع ثالث: "مبروك يا ريهام من أحلى الأخبار".

بينما فسر البعض حديث الإعلامية عن مواطنتها سما المصري بأنه "شماتة"، حيث قالت لها "وانتي شمتانة فيها ليه"، وعلق آخر "حتخرج بكفالة وحتستلمك 10 بلدي".

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، تقدمت ببلاغ إلى النائب العام في مصر، المستشار حماد صادق، ضد الفنانة الاستعراضية سما المصري، تتهمها بالسبّ والقذف.

وأشار شعبان سعيد محامي ريهام سعيد، في البلاغ: "سبق أن تقدمت أنا وموكلتي بعدة بلاغات ضد سما المصري بعدما تطاولت على موكلتي وبلغ بها الحد لنشر الرذيلة يوميًا، دون مبالاة بجميع أجهزة الدولة، وفي تحدٍ سافر تخرج لسانها للجميع للحد الذي جعل الجميع يفقد الأمل في وجود العدالة".

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وطالب المحامي بسرعة التحقيق في البلاغ وإحالة سما المصري إلى المحاكمة العاجلة، فضلًا عن تحديد جلسات عاجلة للقضايا التي باشرت بها النيابة العامة تحقيقاتها.

وأمر النائب العام المصري، المستشار حماد صادق، بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها "سما المصري"، بعد القبض عليها اليوم الجمعة.

جاء ذلك بعد تقديم بلاغات من محامين ضد سما المصري يتهمونها بـ"نشر الفجور والتحريض على الفسق"، وبالتزامن مع الجدل الذي أثارته قضية حنين حسام الشهيرة بـ"فتاة التيك توك" في مصر، خلال الأيام الماضية، ما دفع البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى المطالبة بالقبض على "المصري" والتحقيق معها بسبب نشر فيديوهات وصفوها بـ"غير اللائقة" عبر حساباتها في السوشال ميديا.

وكانت النيابة العامة المصرية أنهت تحقيقاتها مع ناشطة تطبيقي "تيك توك" و"لايكي" حنين حسام التي أثارت الرأي العام في مصر خلال اليومين الماضيين، حيث وجه لها تهما من بينها "الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري".

وشملت التهم أيضا "إنشاءها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هن فتيات استخدمتهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائهن على منافع مادية".

وأشار البيان إلى أن حنين "استغلت حالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهن للمال، والوعد بإعطائهن مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين".