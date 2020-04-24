سعد مينه.. "همشري" مسلسل "بروكار" بإطلالة وشخصية مختلفة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهر الفنان السوري سعد مينه بالمشهد الأول من الحلقة الأولى لمسلسل "بروكار" تأليف سمير هزيم وإخراج محمد زهير رجب وإنتاج قبنض ميديا وهو يقوم بإذلال أحد الجنود الفرنسيين، حيث يؤدي الفنان خلال هذا العمل شخصية جديدة في مسيرته تتعلق بصيد الحيوانات البرية من أجل بيع فرائها وجلدها.

ويقوم مينه بشكل متواصل بتصيد الجنود الفرنسيين رغم توقيع وجهاء الحارة على اتفاق هدنة مع الفرنسيين تتضمن عدم تعرض أي طرف للآخر مهما كانت الأسباب فيتسبب بأفعاله هذه بردود فعل قوية وقاسية من الفرنسيين تقلب أحداث المسلسل رأساً على عقب.

ويرفض "الهمشري" في العمل كل التعليمات التي تحاول والدته أن تجنبه من خلالها مشكلات تحدث له أو لشقيقه أو لأهل الحارة. وتتحد إطلالة مينه بشخصية "الهمشري" وكاركتر الشخصية مع قالبها ومضمونها فيبدو غير مكترث كشقيقه بشكله وصورته بقدر اهتمامه بما يريده ويرغب بالوصول إليه، وبرغم قسوته الشديدة وجبروته وقوته لكنه يبدو ضعيفاً وباراً بوالدته لا يردّ لها طلباً أو أمراً.

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و"بروكار" عمل شامي بقالب بوليسي رومانسي في عهد حكومة المدراء عام 1942 في أحد أحياء دمشق القديمة، والتي يتواجد فيها مشغل لصناعة البروكار يديره زعيما الحارة المختلفان تماماً في كل شيء، الأول يزود المشغل بخيط الذهب والثاني يزوده بخيط الفضة، كما يروي حكاية قدوم أحد المهندسين الفرنسيين إلى دمشق لسرقة هذه المهنة والحرب ضد الفرنسيين خلال تلك الفترة.

"حركات بنات"

إضافة إلى "بروكار"يطل مينه خلال هذا العام ضمن مسلسل "حركات بنات" الذي تم تصويره عام 2018 ولم يحالفه الحظ ليكون ضمن السباق الدرامي الفائت، حيث سيطل مينه من خلاله بشخصية "أبو فادي" رئيس المخفر في الحارة التي تسكنها بطلات العمل، ويتميز أبو فادي بالحزم والقوة وحبه لعمله، إلا أن نقطة ضعفه الوحيدة تكمن في حبه لهيفاء إحدى بطلات العمل.

يذكر أن مينه ظهر العام الماضي ضمن مسلسل "ممالك النار" بدور "جان بردي الغزالي"، كما شارك في مسلسلات "سلاسل دهب" إلى جانب كاريس بشار وبسام كوساو كذلك مسلسل "ترجمان الأشواق".