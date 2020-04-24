أم هارون يثير الجدل في أولى انطلاقاته.. وحياة الفهد في مرمى الانتقادات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت انطلاقة مسلسل أم هارون حالة جدل واسعة بين رواد التواصل الاجتماعي وخاصًة في الكويت والسعودية وسط اتهامات لبرمجة الفكر العربي في ستار التسامح للترويج للتعايش والتطبيع مع اليهود.

وصعد وسم #أم_هارون لقائمة التريند وتحدث عنه الكثير من المغردين موجهين انتقادات حادة للفنانة الكويتية حياة الفهد لقبولها بطولة عمل كهذا، فيما اشاد آخرون بالمسلسل معتبرين إياه بأنه يحمل قصة ستكشف عنها الأحداث.

بالمقابل كان للبعض تغريدات وثقوها بالأدلة بأن الأسر اليهودية بالفعل موجودة بالثلاثينيات وأن اليهود كانوا موجودين في الكويت ولهم سوق يسمى سوق اليهود الأحساء ولهم مقبرة باسم "مقبرة اليهود" وكان بعضهم يسكنون بفرچان البحرين.

وقال أحد المغردين: "في فرق أن نتسامح مع اليهود وإنا نتسامح مع الماسونين اللي جرايمهم في فلسطين ما تنعد نفسهم اللي إقتلوا توباك وإقتلوا مايكل جاكسون لمن تأكدوا إنه صار مسلم إظهار الحاخام اليهودي بشخصة القوي والفاهم ويمثلها شخص محترم عبدالمحسن النمر مو من فراغ #ام_هارون".

واستطردت مغردة تدعى هبة شوكري قائلًة: "مسلسل #ام_هارون مسلسل ككل مسلسل رمضاني يخرج في كل عام، يفترض أنه قصه حقيقية لسيدة يهودية عاشت في البحرين، المشكله ليست في ذلك، المشكله في توقيت العمل وفي الفترة التي يتم التركيز فيها على التطبيع،المخابرات الصهيونية لن تأل جهدا لادعاء ما لا تملك في الأوطان العربية والاحقية فيها".

وأضاف مغرد يُدعى عيسى قائلًا: "#أم_هارون في بدايته أثبت أنه عمل متعوب عليه من جميع النواحي .. خصوصًا التصوير والإخراج وأداء الفنانين فيه .. شيء مبهر وبداية مشوّقة .. وهذا العمل لو نجح فعلاً بيكون علامة فارقة وطفرة حقيقية في الفن الخليجي ننتظر الحلقات الياية بشغف".

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وكتب عبدالعزيز بن فهد في تعليقه على مقطع فيديو من المسلسل قائلًا: "ديايه اطيب منه يهودي يهودي هل بالفعل يتم القذف في يهود الخليج مثل ما تم ذكره في مسلسل #ام_هارون".

وأردف عبدالرحمن الناصر قائلًا: "إخفاق تلفزيوني في الفترة الذهبية من الحلقة الأولى ..لم ينجح احد.! منتظرين #أم_هارون لغة بصرية وقصة مفاجئة تدعم مشاهدتها".

وواصل حساب آخر قائلًا: "من أول حلقه شفتها حسيت ان في شي جديد بالمسلسلات الخليجة واضح ان في قصه قويه ورا هالمسلسل بتابعه #ام_هارون".

ويسلط المسلسل الضوء على مأساة "أم فهد" التي تؤدي دورها الفنانة حياة الفهد، وهي امرأة منبوذة اجتماعيًا بسبب ديانتها اليهودية، والعمل من إنتاج MBC، وكتابة علي شمس ومحمد شمس، ومن إخراج محمد جمال العدل.

يُذكر أن مسلسل "أم هارون" بطولة: حياة الفهد، محمد العيدروسي، أحمد الجسمي، فخرية خميس، سعاد، عبدالمحسن النمر، فاطمة الصفي، فؤاد علي، محمد العلوي، روان مهدي، آلاء الهندي، نواف نجم، فرح الصراف، إلهام علي، آلاء شاكر، ماجد الجسمي، وأمل محمد.