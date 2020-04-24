مسلسل "الفتوة" لياسر جلال يقع في أخطاء تاريخية ويتعرض للانتقاد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "الفتوة" للفنان ياسر جلال العديد من الأخطاء التي جاءت في أغلبها تاريخية، من حيث الديكورات والملابس واستخدام كلمات لا تتناسب مع الفترة التي تدور فيها الأحداث.

وأبرز الأخطاء التي ظهرت في الحلقة الأولى من مسلسل "الفتوة"، الذي تدور أحداثه حول عالم الفتوات قبل أكثر من 100 عام مضت (1850)، استخدام جمل "ازيك يا أفندي؟"، و"إيه اللي شلفط وشك كده"، بالإضافة إلى ظهور ياسر جلال وأحمد صلاح حسني بقصة "لحية" على طريقة الوقت الحاضر، ولم تكن موجودة في الزمن الذي يحكي عنه العمل.

وانتقد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المسلسل بسبب الأخطاء التي جاءت في الحلقة الأولى، ونشرت صفحة "بتاع سيما" المهتمة بتحليل أعمال الفن عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "انطباعي عن أول حلقة في مسلسل الفتوة: الإخراج وحركة الكاميرا والديكور حلوين وأداء ياسر جلال تلقائي.. لكن، هو زمان١٨٥٠ كان فيه مكن كهرباء بيظبطو بيها الدقن ويقلموها كده خصوصًا أحمد صلاح حسني".

وأضافت: "وإيه تعبيرات الوش المبالغ فيها اللي بيعملها أحمد صلاح حسني ده ولا تتخين صوته الواضح جدا ، الله يرحمك يا نور الشريف وعادل أدهم وفريد شوقي اللي أبدعوا في دور الفتوة".

وتابعت: "نيجي بقى لماكياج مي عمر و نجلاء بدر يعني عاملين تاتو للحواجب وماكياج (mud) صعب الناس تعملو دلوقتي مش من أيام ١٨٥٠.. خسارة المجهود المعمول في الديكور والإخراج يبوظ على تفاصيل بسيطة زي دي".

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وقال شخص يدعى "حمدين حجاج" عبر "فيس بوك":"مسلسل الفتوة الصورة مبهرة، لكن لفت انتباهي نقطة، أحداثه بتبدأ في عام ١٨٥٠، فيه كلمات ومصطلحات اتقالت مكانتش ظهرت الفترة دي زي (أفندي، ولسه بدري)".

وعلق شخص يدعى "عماد يسري"، على الحلقة الأولى: "مسلسل الفتوة لياسر جلال كتابة وإخراج وتمثيل بروح دلوقتي مش بروح فتوات زمان خسارة.. للأسف ده انطباع الحلقة الأولى".

وقال أحد الأشخاص: "كان يجيب وجود مصحح لهجات بدل مانا حاسس إني قاعد علي القهوة في مبارك كده ولا برده عايزين يوصلوا التاريخ بطريقة سهلة".

مسلسل "الفتوة" يُشارك في بطولته كل من ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولي، مجدى فكري، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدي صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوي و أحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل في حقبة ما قبل الـ100 عام بحي الجمالية.

ويسجل "الفتوة " التعاون الثاني على التوالي بين ياسر جلال والمؤلف هاني سرحان، بعدما قدما سويًا مسلسل "لمس أكتاف" العام الماضي.