بداية مهزوزة لمسلسل "مخرج 7".. وأخطاء قانونية يكشفها المتابع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تباينت آراء المتابعين لمسلسل "مخرج 7" الذي يلعب بطولته الفنان ناصر القصبي، بين الإيجابية والسلبية، إلا أن الكثير منها مالت إلى أن بداية المسلسل لم تكن مرضية للتطلعات، حيث أبدى الكثير منهم امتعاضهم الشديد من حلقته الأولى والتي وصفوها بالركيكة، ليتصدر وسم المسلسل الترند السعودي كما هي عادة أي عمل يشارك فيه "القصبي".

وعلى الرغم من وجود اسم ناصر القصبي في العمل إلاّ أن ذلك لم يمنعه من النقد وعد الرضا، إذ أصابت الحلقة الأولى بعض مشاهديه بالخيبة، وهو ما عبَّر عنه المغردون في تعليقاتهم، وأوضحوا أن فكرة السيناريو، غلب عليه التكرار في الطرح والمضمون، ولم يتطرق إلى مواضيع هادفة، تفيد المشاهد.

وأكد غالبية المغردون على أن الفنان ناصر القصبي عاد بمسلسل مستنسخ من الأعمال الدرامية الكوميدية السابقة التي اعتمدت على نصوص سطحية "مدرسية" وشخصيات متكررة وتمثيل مدرسي وإخراج بدائي.

وأشار المغرد إبراهيم السليمان إلى أن هناك أخطاء وقع فيها العمل رصدها بعض المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي مثل بدائية أسيل عمران في التمثيل، وظهور زوجة "حبيب الحبيب" وهي ترفع صوتها بشكل مزعج طوال الحلقة.

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وتابع: "في مشهد آخر يظهر راشد الشمراني وهو يحاكم بالتوقيف بسبب مبلغ مالي نصف مليون ريال، والصحيح هو أن يتم إيقافه على ذمة التحقيق أو المحاكمة ولا يحق أن يخرج بكفيل كما جاءت عليه أحداث المسلسل".

من جهته قال الدكتور أحمد البسام: "كأن الزمن عاد عشر سنوات للوراء.. نفس الأفكار.. نفس المواقف، نفس الشخصيات، بإضافة بعض الكومبارس لكنها البداية ولعل القادم أفضل".

الناقد الفني فهد سعيد قال: "نظام إنتاج الدراما السعودية خاطئ من أساسه، لانه ارتجالي لا يفكر بالإنتاج إلا قبل رمضان بشهرين، وهو السبب الرئيسي في سوء مسلسلاتنا".

وتدور الأحداث في مسلسل "مخرج 7" حول شخصية دوخي (ناصر القصبي) وهو أب وموظف حكومي من الطبقة الوسطى، يمضي وقته بين عمله في استلام شكاوى العملاء بمؤسسة حكومية وبين بيته وعائلته.

ويسلط العمل الضوء على التحولات التي شهدها المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة، وانعكاساتها على العلاقات الاجتماعية والعائلية بشكل عام.