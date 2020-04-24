رامز جلال يكشف عن تعاطفه مع هذه الفنانة خلال تنفيذ مقلبه بها..من هي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قبل ساعات قليلة من عرض الحلقة الأولى من برنامج "رامز مجنون رسمي"، كشف الفنان المصري رامز جلال في أثناء مداخلة له على قناة "إم بي سي مصر"، عن أنه اضطر للتعديل في سياق البرنامج في أثناء لقائه ضيوفه في برنامج مقالبه الجديد.

وقال رامز في محادثته التي أجراها أن أحد الذين تعاطف معهم في برنامجه، أنه تعاطف كثيراً مع الفنانة نبيلة عبيد “بلبلة”، ولم يضغط عليها بشدة في أثناء تنفيذ مقلبه بها، مشيراً إلى أنها لم تكن الوحيدة التي تعاطف معها، إذ شعر أيضاً بتعاطف كبير مع نجومٍ آخرين منهم من جاء تعاطفه معهم لأنهم كبار بالسن ومنهم لأنهم مقربون منه، فيما جاء تعاطفه مع آخرين لأنهم أضحكوه في أثناء المقلب؛ الأمر الذي دفعه للتردد في أثناء تنفيذ مخططه.

وفي هذه النسخة من برنامج رامز والتي تم تصوير حلقاته في دبي، تقوم الفنانة أروى باستدراج الضيوف إلى الاستوديو باعتبارهم في برنامج تلفزيوني، وفي وسط توجيه الأسئلة تظهر صورة رامز لهم ليتسلم بعدها زمام الأمور.

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يُذكر أن الفنان المصري رامز جلال، بدأ بتنفيذ وعوده لجمهوره الذين وعدهم بأنه سينتقل إلى مرحلة أكثر جنوناً في مقالبه للنجوم هذا العام من خلال "رامز مجنون رسمي"، وأنه سيكون في مواجهتهم وجهاً لوجه ومن دون وسيط، إذ كانت البداية مع الفنانة المصرية غادة عادل.

وظهر رامز بشخصيته الحقيقية، أمام غادة عادل والتي كانت الضحية الأولى للبرنامج الذي تبثه قناة "mbc مصر"، ليقوم بتهديدها وهي جالسة على كرسي الاعتراف، وكهربتها، ثم إغراقها بالمياه، وتحريكها من على كرسي الاعتراف في جميع الاتجاهات.

ليدفعها خوفها لتنفيذ ما طلبه منها وترديد جملة "رامز جلال أحسن ممثل في مصر" وجملة "رامز جلال نجم اليوتيوب دا واد شقي وكمان محبوب"، إلا أنه أراد رفع حدة خوفها واستفزازها، فأشار إلى أنه لم يُعجب بالطريقة التي قالت فيها الجملتين وهو ما جعله يقوم بمرجحتها مرة أخرى، ويجعلها جالسة على الكرسي بالمقلوب ويضاعف ضغطه عليها.

وعلى الجانب الآخر عاد النجم رامز جلال إلى القاهرة، الثلاثاء الماضي، قادماً من دبي، وذلك بعد فتح رحلات طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج، حيث كان متواجدا في دبي من أجل تصوير حلقات برنامجه هناك، وفور عودته تم وضعه في الحجر الصحي بأحد فنادق أكتوبر.