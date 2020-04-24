أصالة: أفتقد طارق العريان في أول يوم رمضان..وارتكبت أخطاء فادحة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة السورية أصالة إنها تفتقد طليقها المخرج طارق العريان في أول أيام شهر رمضان، مضيفة: "أكيد كلنا افتقدنا طارق في أول يوم رمضان.. أنا في الشهر هذا عندي مشاعر تجول في خاطري منها الندم على بعض ردود أفعالي".

وتابعت في تصريحات تلفزيونية: "أكيد ارتكبت أخطاء فادحة في ٢٠١٩ وبدايات ٢٠٢٠ .. بدي ألاقي طريقة أعتذر عنها لأني ما بعرف شو كان سببها".

وأضافت أصالة: "مرات الدنيا لما بتاخدنا بالانشغالات والمسؤوليات والخلافات اللي يكون بيتخللها هيك.. بتكون لحالها بتهد جبال.. فبالتأكيد مرات البني آدم بيكون مو متوازن فبيصرح بتصريحات بيندم عليها فيما بعد".

أما عن حقيقة الخلاف بينها وبين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قالت: "ما في خلاف، شو الخلاف اللي هيكون بيني وبينها.. يعني أنا ما شفت هيفاء وهبي بحياتي كلها للأسف سوى مرات قليلة جدا .. إنما عندنا أصدقاء مشتركين وغاليين عليي وعليها مثل نيكولا جبران وبسام فتوح.. والأيام الي جاية ان شا الله بنلتقى".

وكانت أصالة قد أعلنت انفصالها عن زوجها طارق العريان مطلع يناير الماضي من خلال منشور لها عبر إنستغرام، قالت فيه: "صباح الخير بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنى على الجميع عدم الدخول في التفاصيل، حرصا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي".

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وأضافت أصالة: "وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يثنيني همّ على إتمام عملي بالشكل المشرف، ولطالما قلوبكم الطيبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدا".

وسبق أن صرحت الفنانة السورية أصالة نصري أنها تستغل فترة الحجر الصحي المنزلي لتحول المحن إلى مِنح، وقد كشفت عن ذلك في أكثر من ظهور لها عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت من خلال خاصية البث المباشر عبر حسابها على إنستغرام - وهي المرة الأولى التي تقوم بها الفنانة ببث مباشر لها- أنها بدأت في هذه الأزمة بقراءة القرآن الكريم، والالتزام بالصلاة بشكل منتظم، وأن هذه الحكمة من وراء أزمة كورونا.

وأشارت أصالة إلى أن التواصل مع الله جعلها أكثر راحة وسعادة، واكتشفت بسبب كورونا أن "حياتها ناقصة"، وقالت: "كنت مو مزبوطة.. وطول الوقت عم نخسر من حالنا ومن أيامنا بسبب المتاهة اللي بنعيش فيها بالحياة".