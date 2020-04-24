شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب معاملتهم السيئة لوالدهم.. محمد رمضان يعنف أشقاءه فى أولى حلقات "البرنس".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "البرنس" المذاع على قناتى dmc، و dmc دراما، طوال أيام شهر رمضان، عرض الحج "جمال حجازى" الفنان حمدى هيكل، بـ8 ملايين جنيه على "حامد" عبد العزيز مخيون والد محمد رمضان، لشراء منزله ولكنه يرفض تماما البيع، ليطلب "جمال حجازى" الجلوس مع أحمد زاهر "فتحى" في محاولة منه للضغط على والده "حامد" لبيع المنزل ولكنه حاول أن يعلى السعر معه ليتفق معه في النهاية بأنه سيحاول العرض على والده ويعطيه الرد.

وذهب "فتحى" أحمد زاهر لوالده "حامد" عبد العزيز مخيون، وكان متواجدا بنفس المشهد ابنه الثانى "رضوان" محمد رمضان، وحاول "فتحى" إقناع والده ببيع المنزل ولكنه رفض تماما، ليقوم "فتحى" بتعنيف والده، كما برر له بأنه لا يريد البيع بسبب ابنه "رضوان" الذى يعمل نفس مهنته في "السمكرة"، والتي كشفت بوجود خلافات بين الإخوة خاصة أنهم ليس من أم واحدة.

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وبعد رحيل "فتحى" ذهب خلفه شقيقه من الأب "رضوان" محمد رمضان، حتى يعاتبه بأنه تحدث مع والدهما بشكل متعجرف وهذا لا يصلح، وحاول أن يتحدث معه بأن والدهما تعب منذ الصغر من أجلهما فيجب عليهما أن يضعوه فوق رؤوسهم في كبره، وبعد رؤية اللامبالاة له، وجه له رسالة "متكلمش أبوك بالطريقة دى تانى عشان أخوك الصغير ميقلش منك قدام الناس".

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.