شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير: سعيد بقرارات الرئيس تجاه العالقين.. ورحلة حياتى كلها للوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الكينج محمد منير، عن سعادته تجاه قرارات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تجاه قضايا العالقين، وتابع: "سعيد بقرار الرئيس فى قضايا العالقين والتعاطف معهم، لأنهم كتير جمعهم سوء الحظ والمحنة الواحدة، مشدداً على أن حب الوطن شيئا كبيرا فى داخل كل مصرى.

وأضاف "منير" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن رحلته الفنية كانت فى خدمة الوطن، وتابع: "الغريب مرتبط دائماً بوطنه.. رحلة حياتى كلها للوطن.. وأنا بدأت مشوارى بأغنية قول للغريب بيتك هنا.. وأنا مريض بالوطن حتى لو عشت برا مصر شهر أو شهرين الحنين للوطن لا ينقطع".

ولفت محمد منير، إلى أن الشئ الوحيد الذى لا يمكن أن يختلف عليه أحد هو الوطن، وتابع: "الوطن كلمة لا تقاس بأى مقاييس لأنه الأهل والعشرة والأصدقاء وتاريخ الشخص. .ما أجمل العودة للوطن وأن شاء الله يرجع كافة العالقين إلى حضن".