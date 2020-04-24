شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب: شرف لى المشاركة فى مسلسل الاختيار عن أبطال وقفوا ضد الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان محمد رجب عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل "الاختيار"، والذى بدأ عرضه اليوم، ويحكى سيرة شهيد الصاعقة البطل أحمد المنسى، ويقوم ببطولته النجم أمير كرارة.



محمد رجب وأمير كرارة

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ونشر رجب صورة له مع أمير كرارة بزى الجيش، معلقا: "شرف لى أنى شاركت في مسلسل الاختيار الذي يحكي عن أبطال عظماء وقفوا ضد الإرهاب لحماية الوطن، رحم الله شهداء الوطن، وألف مبروك لاخويا النجم أمير كرارة".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.