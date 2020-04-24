شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سمير عاطف يشيد بفريق إنتاج مسلسل "النهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأشاد المؤلف عمرو سمير عاطف بفريق إنتاج مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف، الذى ينافس به بقوه فى شهر رمضان الجارى، وكتب عبر صفحته "فيس بوك"، وقال: "من الجنود المجهولين فى فريق عمل مسلسل النهاية فريق الإنتاج زكريا القفاص ومحمد عبد القوى أنا فعلا مش عارف هما قدروا ينفذوا مسلسل زى ده إزاى وجودهم معانا فرق كتير وكان دايما دليل على الاهتمام اللى شركة سينرجى بتتعامل بيه مع العمل".

وتابع مؤلف مسلسل "النهاية"، "فيه مهمات مستحيلة وطلبات عمرى ما تصورت انها ممكن تتطلب من منتج مصرى كانوا بينفذوها وعلى أكمل وجه إبداعهم فى تنفيذ العمل ما يقلش عن إبداع أى فنان من المشاركين فى المسلسل هما الاتنين مع المخرج المنفذ محمد الطحاوي فريق هايل من حسن حظ اى حد انهم يشتغلوا معاه".

وأضاف عمرو سمير عاطف "أتمنى أن المسلسل يعجب الناس وأن المجهود الكبير اللى بذلناه والإخلاص اللى نفذنا بيه العمل يبان للكل إن شاء الله".

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مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.