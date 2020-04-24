شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان "سمكرى" وأحمد زاهر يتاجر فى الأدوية الممنوعة بأولى حلقات "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "البرنس" الذى يعرض على قناتى dmc، و dmc دراما، بظهور النجم محمد رمضان "رضوان البرنس" مع والده "حامد" الذى يجسد شخصيته عبد العزيز مخيون داخل ورشة سمكرة لتصليح السيارات، ودار الحديث بينهما الذى سيطر عليه البكاء عن قسوة الزمن، وطلب "رضوان" من والده أن يسافر للخارج، ولكن والده رفض ذلك معللا بأنه ابنه الوحيد الذى يستند عليه دون عن إخواته الآخرين، ليلبى "رضوان" طلب والده ويقوم بتقبيل يده.

وظهرت الفنانة دنيا عبد العزيز في دور "شيماء" التي تجسد دور زوجة أحمد زاهر أثناء جلوسها مع الفنانة نجلاء بدر "لبنى" التي تجسد دور زوجة محمد رمضان، ودار الحديث بينهما بأن "لبنى" تشعر بعدم حب محمد رمضان لها رغم طيبته وحنيته، لترد عليها "شيماء" أن حظها من السماء بأن زوجها "رضوان" وليس "فتحى" أحمد زاهر.

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وظهر أحمد زاهر "فتحى" أثناء توريده بعض الأدوية الممنوعة لصيدلية شقيقه "ياسر" الذى يجسده الفنان محمد علاء، بعد خلاف مع التاجر الذى كان يستورد منه هذه البضاعة، ولحل هذه الخلافات طلب هذا التاجر الجلوس معه بحضور زوجته "المعلمة فدوى" التي تجسدها الفنانة روجينا الأمر الذى كشف زواج أحمد زاهر للمرة الثانية بسبب عدم إنجاب الأولى ولكن لسوء حظه فإن "فدوى" لا تنجب أيضا.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.