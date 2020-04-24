شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على الإرهابى عشماوى يفتتح أولى حلقات" الاختيار" وظهور خاص لمحمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة الأولى من مسلسل " الاختيار" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض علي شاشة قناة ON، بمشهد القبض علي الإرهابى هشام عشماوى - أحمد العوضى ووصوله إلي مطار القاهرة فى قبضة الأمن المصرى قادما من ليبيا، والذى ظهر من خلال تلك المشهد النجم محمد رجب فى دور أحد الضباط المشاركين فى القبض على عشماوى.

وشهدت الحلقة أيضا مشهد بين عشماوى "أحمد العوضى" وبين المنسى "أمير كرارة"، أثناء إنهاء عشماوى إجراءات إستقالته من الجيش المصرى، إذ دار حديث بينهما عن ترك عشماوى لجيش بلده، مما أوضح الحديث أن عشماوى بدأت أفكاره تميل إلي التكفيرين.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.