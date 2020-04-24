شكرا لقرائتكم خبر عن الشهيد لا بيتغسل ولا بيتكفن.. بداية مؤثرة لأمير كرارة فى أولى حلقات "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت بداية الحلقة الاولى من مسلسل "الاختيار" مشهد ماقبل استشهاد العقيد أحمد صابر منسى، والذى يجسده النجم أمير كرارة، فى كمين البرث بشمال سيناء، حيث قال المنسى وقت المعركة الأخيرة مع التكفيرين فى الجهاز اللاسلكى لزملاءه: خدوا بالكم من نفسكم، الشهيد لا بيتغسل ولا بيتكفن.

مسلسل "الاختيار"، يعرض طوال أيام شهر رمضان على قناة ON، وهو من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

Advertisements

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.