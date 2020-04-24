شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد الرئيس السادات فى الحلقة الأولى من مسلسل " ليالينا 80 " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "ليالينا 80"، فى فترة الثمانيات، بظهور الفنانة صابرين بالمقابر، وهى تبكى لزوجها من صعوبة الحياة بعد وفاته، وعودة الفنان إياد نصار من الخارج، كما ظهرت غادة عادل بلوك جديد فى فترة الثمانينات، وهى تعمل بإحدى الشركات مع الفنان محمد الشقنقيرى، حيث حدثت مشادة كلامية بينها وبين زوجها "هشام"، ويجسده إياد نصار بسبب صرفها للأموال التى كان يرسلها من الخارج وشراء سيارة خاصة بها ووصفها بالبرود وعديمة المسؤلية.

وتوالت الأحداث بظهور النجم خالد الصاوى فى شوارع وسط البلد وجروبي بشكل مبهر، وفوجئ من إحدى عمال كافية جروبى بمقتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما شهدت الحلقة الأولى ظهور خاص للراحل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وهو يعلن عن وفاة الرئيس محمد أنور السادات على شاشات التليفزيون فى البيوت والمقاهى.

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وفى مشهد أخر ظهر الفنان الشاب محمد عادل وهو يحاول الاطمئنان على شقيقته منة عرفة خلال الأحداث، بإتصال هاتفى بسبب ظروف البلد بعد وفاة الرئيس، ولقائه بابنة إياد نصار وغادة عادل فى إحدى الأماكن مع صديقاتها وطلبت منه أن يوصلها إلى المنزل.

وانتهت الحلقه بظهور أحلام الجريتلى فى منزل صابرين وهى تقوم بزار مما أغضب هذا الأمر صابرين ، كما تعرض محمد عادل وابنة إياد نصار لحادث سير و اصطدمت سيارته بسيارة أخرى.