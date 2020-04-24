شكرا لقرائتكم خبر عن غناها بكام وبدل مين؟.. قصة عبدالمطلب مع أغنية رمضان جانا فى "حكايات زينب" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف الحلقة الجديدة من برنامج "حكايات زينب" قصة ملك المواويل مع أغنية "رمضان جانا" أشهر وأجمل أغانى شهر رمضان، وتفاصيل وكواليس وأسرار غنائه لهذه الأغنية الخالدة العابرة للأجيال.

وخلال الحلقة الجديدة من البرنامج تكشف الكاتبة الصحفية زينب عبداللاه أن الصدفة هى التى قادت محمد عبدالمطلب لغناء "رمضان جانا"، وقالت عبداللاه فى مقدمة الحلقة عن ملك المواويل: "رمضان مايحلاش إلا بيه ومابنحس بفرحة الشهر الكريم إلا لما نسمعه بيهلل ويقول "رمضان جانا وفرحنا به" ملك المواويل محمد عبدالمطلب كبير أهل المحبة اللى فرح أجيال كتييير باشهر أغنية من أغانى رمضان".

وأشارت إلى أن الكثيرين قد يتعجبوا إذا عرفوا أن عبد المطلب غنى رمضان جانا لأنه "كان مزنوق فى 6 جنيه".

وأوضحت عبداللاه فى سردها لقصة أغنية رمضان جانا أنها حصلت على المعلوات حول كواليس هذه الأغنية خلال حوار أجرته مع الاذاعى الكبير وجدى الحكيم قبل وفاته، وكذلك من خلال حوار أخر أجرته مع نور ابن الفنان محمد عبدالمطلب.

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وأشارت إلى أغنية رمضان جانا التى كتبها المؤلف حسين طنطاوى ولحنها الموسيقار محمود الشريف لم يكن محمد عبدالمطلب هو الذى سيغنيها فى البداية ولكن الصدفة قادته لغناء هذا الأغنية التى عاشت ونجحت أكثر من أى أغنية أخرى، وكان ذلك فى منتصف الأربعينات، ووقتها كان تأثر الحرب العالمية الثانية يلقى بظلاله على حالة الكساد فى كل المجالات ومنها الفن حيث أغلقت الكازينوهات وتأثرت السينما.

وكشفت زينب اسم الفنان الذى كان سيغنى رمضان جانا قبل عبدالمطلب، وقيمة الأجر الذى حصل عليه ملك المواويل عن هذه الأغنية، وماذا كان يقول عنها؟

ولمعرفة باقى التفاصيل والكواليس شاهد فيديو حلقة رمضان جانا من برنامج حكايات زينب.