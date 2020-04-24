شكرا لقرائتكم خبر عن فى أولى حلقات بـ"100 وش"..نيللى كريم تبحث عن آسر ياسين بعد النصب عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "بـ 100 وش" للنجمة نيللى كريم و النجم آسر ياسين، على قناة " الحياة"، حيث ظهرت "سكر"، التي تجسد شخصيتها نيللى كريم متنكرة، وهى ذاهبة إلى محل مجوهرات لشراء سلسلة من الألماس وتطلب من الجواهرجي تنفيذ لها خاتم يبلغ سعره 500 ألف جنيه، ثم تخرج من المحل ويراقبها آسر ياسين من بعيد ويتتبعها إلى مسكنها في بولاق أبو العلا، دون أن تلاحظ سكر أن أحد يراقبها.

وفى مشهد ثانى يظهر إسلام إبراهيم يتجسس على مكالمات منزل "سكر"، ويعرف ماذا تفعل هي وشقيقتها ووالدتها، لتظهر سكر وتذهب إلى سطح منزلها لتتفق مع" حمادة" إسلام إبراهيم و صديقاتها على عملية نصب جديدة و تشرح لهما ماذا يفعلان عند دخول محل المجوهرات.

وبعد أن تذهب سكر " نيللى كريم" إلى محل المجوهرات وتنجح في عملية النصب وتستبدل خاتم الألماس بخاتم مزور، وتخرج من المحل وهى في قمة سعادتها، يظهر لها آسر ياسين" والذى يجسد شخصية "مروان راضى"، متقمصا فى دور ضابط مباحث ليقبض عليها و يأخذ منها الخاتم و كل الألماس، ويحبسها في غرفه في جراج، لتصرخ سكر حتى تخرج من الغرفة و تقول فين " النصاب".

وفى المشهد الثالث، ترجع سكر بالزمن وتحكى قصتها قائلة:" أنا مش أسمى سكر أنا اسمى كوثر سيد حسين حياتى بسيطة خالص وكنت عايشة فى المنصورة، وحياتى اتبدلت بعد ما أبويا سرق محل الجواهرجي اللى شغال فيه واتسجن ومات في السجن، أمى خدتنى أنا ونادية أختى القاهرة وعشان أساعد أمى اشتغلت في محل كوافير وكل التعب ده بيجيب كلام فاضى وافتكرت أبويا وقولت أعمل اللى مقدرش يعمله وبدأت بخاتم و بعد كده أسورة و كبرت الشقة وأختى استلمت شغلها في أكبر شركه ديكور".

Advertisements

وتنتهى أحداث الحلقة الأولى بمحاولة سكر الوصول إلى النصاب عمر " آسر ياسين" بعد سرقة الألماس منها، حيث تبحب عن اسمها على " فيس بوك".

يذكر أن مسلسل "بـ 100 وش" من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل ، إخراج كاملة أبو ذكرى .