شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "ولاد إمبابة" يتبرأ من الحلقة الأولى للمسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم المخرج ممدوح زكى، مخرج مسلسل "ولاد إمبابة"، قناة النهار، وذلك من خلال حسابه على فيس بوك، حيث كتب: "حسبي الله ونعم الوكيل الحلقة باظت والمسلسل حتي بدايته مش مفهومة بالمرة وبوخوها وخلو دمها سم"، ووضع صورة كتب عليها: "الحلقة اللي اتذاعت من مسلسل ولاد امبابة على قناة النهار لا تمت بأى صلة للحلقة المتسلمة للقنوات، نص الحلقة اتشال دون حتي الرجوع ليا، ده غير المواعيد القذرة اللي القناة بتعرض فيها المسلسل".

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، من خلال راقصة شهيرة معتزلة متعددة الزيجات والأبناء، تقرر جمع شمل أولادها وأحفادها، ويلعب لطفي لبيب دور أهم أزواجها، وتجسد دور الراقصة المعتزلة فريدة سيف النصر.

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"ولاد إمبابة" من بطولة سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وريكو وشمس ونادر أبو الليف وعبد الله مشرف، ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا، ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون، تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى.