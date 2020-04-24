شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا ترتدى فستان زفاف وتستيقظ علي كابوس فى الحلقة الأولى من " خيانة عهد " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الأولي من مسلسل "خيانة عهد"، والذي يعرض علي شاشة الحياة فى الـ 6:30 مساء طوال أيام شهر رمضان، استيقاظ يسرا والتي تجسد شخصية "عهد"، علي كابوس حيث ارتدت في الحلم فستان زفاف وطرحة وجلست في الكوشة ولكن تظهر وهي تشعر بالضجر والخوف وهي ترتدي ملابس العروسة، لتفاجئ بأيادي تشبه أيادي الوحوش تحاول جذبها من يدها إلا أن شخص يرتدي ملابس البهلوان يمنحها ساطور لكنها تقطع يدها به أثناء دفاعها عن نفسها.

تستيقظ "عهد"، وهي في حالة خوف شديد بسبب الكابوس، إلا انها بدأت تستعد لعيد ميلاد شقيقتها حلا شيحة دكتورة النساء، حيث اقامت لها حفل بمنزلها وقام نجل عهد باحياءه علي انغام الدي جي حيث يهوي لعب الموسيقي.

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة .

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تجسد بطلة العمل الفنانة يسرا دور امرأة تمتلك مصنع ملابس وتقوم بحل مشاكل أخواتها وتهمل ابنها الذى يجسده الفنان خالد أنور.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.