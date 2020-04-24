شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حافظ: رفضت الكثير من الأعمال للتركيز فى الاختيار والفتوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان محمود حافظ هذا العام فى مسلسلين كل منهما له أهمية كبيرة وسط المعركة الدارامية هذا العام، العمل الأول هو مسلسل الاختيار مع النجم أمير كرارة، والعمل الثانى هو مسلسل الفتوة مع النجم ياسر جلال، وفى لقائه الخاص مع ”الخليج 365” أشار حافظ إلى أنه اكتفى بالمشاركة فى هذين العملين فقط، حيث إنه رفض أعمالا كثيرة عرضت عليه، ليس تقليلا للأعمال الأخرى التى يكن لها كل تقدير، وإنما حتى يستطيع أن يركز فى هذين العملين ويتمنى أن ينالا إعجاب الجمهور. Advertisements مسلسل مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومى عمر ونجلاء بدر ورياض الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى. أما مسلسل الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد من الأعمال المرتقبة بشدة فى دراما رمضان هذا العام.

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