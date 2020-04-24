ريتشارد غير يصبح أباً للمرة الثالثة بعمر الـ71 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 أبريل 2020 10:44 مساءً - ريتشارد غير، الذي لطالما كان فتى أحلام ملايين المعجبات به حول العالم بعد تألقه بفيلمه الرومانسي الشهير" المرأة الجميلة" مع جوليا روبرتس، أثبت أنه أكثر رومانسية أيضاً في حياته الخاصة حتى مع زوجة أصغر منه سناً ب34 عاماً ،وأنه قادر بسن ال71 من عمره ، على إنجاب أطفال وسيمين مثله.

فبحسب وسائل إعلام أمريكية، أصبح النجم الأمريكي ريتشارد غير الذي سيبلغ من العمر 71 عاماً في 31 آب- أغسطس المقبل،أباً للمرة الثالثة في حياته.

وسبق ريتشارد غير وأن ذاق طعم الأبوة لأول مرة مع زوجته السابقة الممثلة كاري لويل التي أنجبت له طفلاً ذكراً ،أصبح اليوم في العشرين من عمره.

ثم رزق ولدان آخران من زوجته الثانية الصحفية والناشطة الإسبانية الجميلة إليخاندرا سيلفا "37 عاماً" التي التقاها لأول مرة في فندق بوتيك الإيطالي عام 2014 وأحبها من النظرة الأولى واستمرت علاقتهما العاطفية ثلاث سنوات حتى تزوجا رسمياً في مايو-أيار عام 2018 في إسبانيا ،ثم احتفلا بزواجهما ثانيةً بين عائلتيهما والأصدقاء في الولايات المتحدة، وأنجبت له طفله الأول منها إلكسندر في فبراير- شباط 2019،والطفل الثاني منها في نيسان 2020 الجاري،ليصبح بذلك أباً للمرة الثالثة،وأباً لثلاثة أبناء ذكور.



وحظ زوجته الإسبانية إليخاندرا مثله تماماً،فلقد أصبحت هي أيضاً أماً لثلاثة أبناء،طفلين من زوجها الحالي ريتشارد غير،وإبن بكر من زوجها السابق غوفيند فريدلاند، عمره سبع سنوات الآن وإسمه إلبرت.

ريتشارد غير كان ومازال يعشق زوجته الإسبانية الحسناء إليخاندرا سيلفا التي أعادت له شبابه بحبها وبمنحه فرصة أن يكون أباً مجدداً معها.

وقد وصف ريتشاردغير حبه لها بأحد تصريحاته الصحفية لمجلة "هولا" عقب زواجهما فقال: "أنا أسعد رجل في الكون ، كيف لا أكون سعيداً؟ وأنا متزوج من إمرأة جميلة وذكية وحساسة ومرحة قادرة على إسعادي وإضحاكي ، وملتزمة مع نفسها بمساعدة الناس دائماً وفي كل الأوقات،وهي أم عظيمة جداً.

وفي مقابلة سابقة له مع صحيفة بريطانية ،عبر ريتشارد غير عن سعادته بأنه سيصبح أباً للمرة الثالثة حين تنجب له إليخاندرا أول طفله له منها،وأنه ليس قلقاً من أن يصبح والداً وهو على مشارف السبعين من عمره ومتقدماً بالسن.

واعترفت إليخاندرا سيلفا،إبنة رئيس نادي ريال مدريد السابق ،بإنها كانت ضائعة قليلاً قبل لقائها بريتشارد

غير الذي غير لها حياتها للأفضل،ووصفته بحب قائلة: ريتشارد بطلي في الحياة الحقيقية والواقعية.

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