شهد رمضان 2020 عودة غنائية قوية للفنان بهاء سلطان، حيث شارك في إعلان بنك مصر الذي حمل عنوان "أنت استثنائي" بمشاركة الفنان محمود العسيلي، والذي طُرح صباح اليوم على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب".
وبمجرد ظهور بهاء في الإعلان، انطلقت حملة ترحيبيه من جمهوره لعودته في مختلف مواقع التواصلالإجتماعي ، وبالأخص موقع التدوينات القصيرة العالمي "تويتر"، سجل الكثير من التغريدات الإيجابية حول مشاركة بهاء غنائياً في الإعلان.
تصدر الإعلان محركات البحث المختلفة، وسجل أكثر من 700 ألف مشاهدة على "يوتيوب" في أقل من 24 ساعة منطرحه على "يوتيوب"، وحصوله على المركز الثالث في الفيديوهات الأكثر مشاهدة.
وحمل الإعلان رسالة إيجابية بعنوان "إنتإستثنائي"، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:محمود العسيلي، توزيع:علي فتح الله، ويقول مطلعها"إنت مين انت اللي في منك في الكون كتير ولا انت عارف انك انت غير ليك خط سير تمشيله مشاوير ...انت مين بتحب نفسك بس وغيرها مافيش ولا اللي عشان الناس دايماً يعيش زي السحاب
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غناءه في إعلان بنك مصر .. روّاد تويتر لـ بهاء سلطان : إنت اللي استثنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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